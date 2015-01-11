В Челябинской области изготовят позолоченную скульптуру собора Нотр-Дам

Мастера из Златоуста изготовят скульптурную композицию с изображением собора Парижской Богоматери.

После пожара в соборе южноуральская компания «Арт-Грани» решила изготовить скульптуру с изображением сооружения. Сейчас сотрудники предприятия разрабатывают чертежи. Скульптуру изготовят из металла и покроют золотом и серебром. В центре композиции будет изображен собор.

На работы уйдет около месяца. Когда скульптура будет готова, ее направят в посольство Франции в Москве. Композиция станет символом сохранения культурного наследия, уверена руководитель отдела маркетинга компании Анастасия Журавлева.

«Мы как художники решили выразить свою поддержку Франции и разработать скульптурную композицию. Она будет весить около 15-20 килограммов. Габариты примерно 35 на 40 сантиметров. Мы уже приступили к разработке чертежей, где-то в течение месяца мы создадим готовое изделие, мы намерены передать его в посольство Франции с целью нашей поддержки, мы хотим подчеркнуть важность сохранения культурных ценностей», — прокомментировала Анастасия Журавлева.

Пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари произошел вечером в понедельник, 15 апреля. На тушение огня ушло более десяти часов. Во время пожара обрушились часы и шпиль, сгорела часть крыши. По предварительным данным, причиной ЧП стали проблемы с электрикой.

http://echochel.ru/news/2019/04/19/79543/