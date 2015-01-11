Челябинская область отстает во внедрении системы электронных больничных

Южный Урал существенно отстает от других регионов России во внедрении системы электронных листов нетрудоспособности.

По словам южно-уральского бизнесомбудсмена Александра Гончарова, уже с 2021 года в

Челябинской области начнет действовать система прямых выплат пособий по временной нетрудоспособности. Больничные станет оплачивать не работодатель через свою бухгалтерию, а ФСС – перечислением на личный счет работника. Бумажные больничные упраздняются, а обязанность работодателя будет заключаться лишь в передаче электронных листов нетрудоспособности (ЭЛН) в ФСС. Прямые выплаты по листам нетрудоспособности позволят работодателям не изымать деньги из оборота. Пока на крупных предприятиях, где выдаются десятки тысяч больничных в год, на их оплату отвлекаются значительные средства.

Сейчас выдачу ЭЛН в Челябинской области производят 126 (48%) медучреждений, в том числе 109 и 17 частных. По итогам первого квартала 2019 года доля ЭЛН составила лишь 8% от общего объема выданных в регионе листов нетрудоспособности.

Как отмечают в минздраве, малое количество ЭЛН связано с материальными и кадровыми проблемами. Не все врачи, выдающие больничные, имеют электронную цифровую подпись. Ее стоимость составляет от одной до полутора тысяч рублей, и она ежегодно подлежит

замене. Среди работодателей – членов СПП лидером в выдаче электронных больничных остается Магнитогорский металлургический комбинат.

http://uralpress.ru/news/ekonomika/chelyabinskaya-oblast-otstaet-vo-vnedrenii-sistemy-elektronnyh-bolnichnyh