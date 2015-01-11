В Челябинской области потеплеет до +12 градусов

В ближайшие выходные в Челябинской области потеплеет до плюс 10-12 градусов – ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди.

В субботу, 20 апреля, ожидается минус 2-7 градусов ночью, в низинах похолодает до минус 12, днем потеплеет до плюс 5-10 градусов. В воскресенье, 21 апреля, ночные температуры составят от минус пяти до нуля градусов, дневные – плюс 7-12

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-potepleet-do-12-gradusov_115635.html