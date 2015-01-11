Прямая трансляция с OZR FEST DANCE 2019!

ВСЕМ. ВСЕМ, ВСЕМ. Сегодня УКС выступает информ-спонсором грандиозного танцевального события: OZR FEST DANCE 2019! Прямая трансляция уже началась на нашем сайте: http://ozersk.ru/?do=static&page=streetcam&object=25 В 16:00 начнется вещание с главной сцены: http://ozersk.ru/?do=static&page=streetcam&object=26

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