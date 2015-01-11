На минувшей неделе темой встреч и уроков стало местное самоуправление

В Озерске прошёл ряд мероприятий с участием общественных, волонтёрских и муниципальных организаций, посвящённых развитию системы местного самоуправления.

В образовательных организациях этой теме были посвящены тематические уроки, в администрации прошёл обучающий семинар для участников конкурса социальных проектов 2019 года.

19 апреля заместитель председателя Собрания депутатов округа Олег Костиков встретился со старшеклассниками школы №32, лицея №39 и лицея №23.

В календаре государственных праздников день местного самоуправления появился не так давно, но у него глубокие исторические корни. 21 апреля 1785 года императрицей Екатериной II была утверждена «Жалованная грамота городам», положившая начало формированию институтов российского муниципального права. Сегодня муниципальная власть не только решает первостепенные задачи социальной сферы, благоустройства, жилищно-коммунального комплекса, но и позволяет реализовать конституционное право каждого на участие в управлении. Поэтому очень важно, чтобы дети, которые в ближайшем будущем станут совершеннолетними гражданами, обсуждали тему местного самоуправления, знали законодательную базу и направления деятельности органов местного самоуправления.

– С 2016 года мы проводим просветительскую работу со школьниками и общественными организациями. Обращаем внимание на роль местного самоуправления и депутатского корпуса в жизни нашего округа. В этом году мы предложили учащимся принять участие в круглых столах, – поделился своими впечатлениями Олег Костиков.

На встречу с учащимися 10 и 11 классов лицея №23 были также приглашены начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Ольга Жаворонкова, директор муниципального архива Елена Барановская.

– Когда мы обсуждали форму проведения этой встречи, то предложили взрослым поиграть и посоревноваться со старшеклассниками, – отметила учитель истории и обществознания, заместитель директора лицея №23 Екатерина Пакова. – Детям намного интереснее быть полноправными участниками дискуссии, чем просто слушать пусть даже очень содержательную информацию. Тем более, что наши гости это выпускники школы №23, которые сейчас работают в органах местного самоуправления над решением городских проблем, а в личном общении это просто интересные собеседники. Для старшеклассников это очень полезно.

– В лицее №23 получилась интерактивная игра. В одной из команд со старшеклассниками играли представители местного самоуправления. То есть мы пробуем, предлагаем детям разные формы. И сегодня мы увидели заинтересованность наших школьников в рассмотрении вопросов местного самоуправления, – подчеркнул Олег Костиков.

В этот же день в актовом зале администрации прошла рабочая встреча с представителями учреждений образования, культуры, физкультуры, общественных организаций. 19 апреля начался приём заявок на участие в конкурсе социальных проектов 2019 года. Основной темой встречи стали изменения в Положении о конкурсе социальных проектов. Участники встречи также обсудили те вопросы, на которые следует обратить особое внимание при подготовке проектов. Прием заявок продлится до 3 мая 2019 года.

Фото Полины Шведовой, лицей №39.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39163/