Мы поддерживаем ярких, самобытных, уникальных артистов

Шестой год подряд в Озерском городском округе проходит отборочный тур областного конкурса «Марафон талантов».

В этот раз его участниками стали 70 человек – они проявили свои яркие творческие способности на сцене дворца культуры «Строитель».

Мероприятие состояло из двух этапов: 17 апреля - прослушивание участников, 20 апреля члены конкурсного жюри выбирали лучшие номера.

Все исполнители оказались уникальны: у каждого - свой жанр и неповторимый стиль исполнения. Их тепло поддерживал зрительный зал: за выступающих "голосовали" группы преданных поклонников, которые награждали бурными аплодисментами не только своих любимцев, но и всех, вышедших на сцену. Атмосфера во время творческого состязания царила самая доброжелательная.

Конкурсному жюри выпала сложная задача – определить всего лишь трех победителей смотра. Ими стали: Валуева Ольга, Гилев Евгений и народный коллектив ансамбль танца «Сорока» (руководитель заслуженный работник культуры РФ Б. Меркулов). Лауреаты I степени представят наш округ во втором, зональном туре конкурса «Марафон талантов» в г. Кыштым.

Лауреаты II степени:

Байгужина Милана (пос. Новогорный), Бугряков Игорь, народный коллектив ансамбль бального танца «Золушка», группа «Синьоры» (руководители Сергей Пантюхин и Юлия Третьякова).

Лауреаты III степени:

Абдрахимова Светлана; народный коллектив вокальный ансамбль «Лето» (хормейстер Т. Капина, концертмейстер А. Исайкин пос. Новогорный); Петровский Петр Иванович, ветеран Великой Отечественной войны (88 лет). Зал рукоплескал ему стоя.

Каждый «марафонец» получил подарок от Озерского местного отделения ВПП «Единая Россия» и ФГУП «ПО «Маяк».

Муниципальный этап областного народного конкурса «Марафон талантов» был организован совместными усилиями МБУ «Культурно-досуговый центр» ДК «Строитель», Озерским местным отделением партии «Единая Россия» и Собранием депутатов Озерского городского округа.

Справочно: основная задача «Марафона талантов» — популяризация и поддержка любительского творчества, сохранение самобытной традиционной культуры, накопленного культурного наследия Челябинской области.

Учредитель «Марафона талантов» - Областной центр народного творчества при поддержке министерства культуры и Законодательного Собрания Челябинской области. Главный информационный партнер – Областное телевидение.

«Марафон талантов» – региональный проект ВПП «Единая Россия» https://chelyabinsk.er.ru/projects/marafon-talantov/

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39167/