Как не отравиться купленными куличами и яйцами на Пасху – рекомендации Роспотребнадзора

Вареные яйца хранятся в холодильнике не более 36 часов, а верхушка кулича должна быть сухой – Роспотребнадзор подготовил ряд рекомендаций по выбору продуктов к Пасхе.

При покупке яиц необходимо обратить внимание на дату их сортировки и внешний вид. Они должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помета. Не следует приобретать яйца, а также другие пищевые продукты в местах несанкционированной торговли – с рук и автомашин.

Дома хранить яйца можно только в холодильнике. Срок хранения диетических яиц – до семи суток, столовых яиц от восьми до 25 дней. Мытые яйца хранятся не более 12 дней. Согласно санитарным правилам вареные яйца хранятся в холодильнике не более 36 часов.

Перед приготовлением яйца необходимо тщательно вымыть с мылом под проточной водой. Варить яйца нужно не меньше 10 минут с момента закипания во избежание заболевания сальмонеллезом (серьезное инфекционное заболевание, поражающее органы пищеварения. – Прим. АН «Доступ»). Для окрашивания яиц лучше использовать только разрешенные к применению пищевые красители или луковую шелуху.

При покупке творога для приготовления пасхи нужно убедиться в его качестве. Хороший творог всегда имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве. Консистенция должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной.

При покупке готового кулича следует читать этикетку с составом. В качественном продукте используются натуральные ингредиенты: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель. Верхушка кулича должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности. Изделия, посыпанные разноцветными кондитерскими шариками, лучше не покупать – особенно для детей, так как такими украшениями легко подавиться, они могут затруднять дыхание при попадании в носовые ходы). Лучше отдать предпочтение натуральным посыпкам: миндальным лепесткам, орехам, сахарной пудре или глазури. При отделке поверхности глазурью не допускается липкость и белесый налет. Также не допускается на нижней и боковой поверхностях кулича наличие пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей.

Напомним, в 2019 году православная Пасха выпадает на воскресенье, 28 апреля.

https://dostup1.ru/society/Kak-ne-otravitsya-kuplennymi-kulichami-i-yaytsami-na-Pashu--rekomendatsii-Rospotrebnadzora_115712.html