Внимание! Подростки на льду!

Уважаемые жители округа!
Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:
В течение недели на льду озера Большая Нанога были замечены бегающие подростки.
Убедительная просьба к родителям:
· не допускайте детей на лед водоемов! В связи с устойчивой теплой погодой лед на водоемах интенсивно тает как днем, так и ночью.
· Разъясните детям опасность игр на весеннем льду.
Если вы стали свидетелем несчастного случая на льду, звоните 112
(для абонентов сотовой связи)
Ключевые теги: Б.Нанога, лёд, подростки, опасность, спасатели.
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