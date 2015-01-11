Внимание! Подростки на льду!

Уважаемые жители округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

В течение недели на льду озера Большая Нанога были замечены бегающие подростки.

Убедительная просьба к родителям:

· не допускайте детей на лед водоемов! В связи с устойчивой теплой погодой лед на водоемах интенсивно тает как днем, так и ночью.

· Разъясните детям опасность игр на весеннем льду.

Если вы стали свидетелем несчастного случая на льду, звоните 112

(для абонентов сотовой связи)