Ярмарка у ДТДиМ

26 апреля 2019 с 10.00 до 17.00 на площади около ДТДиМ (ул. Иртяшская, 1) состоится ярмарка «Сад и Дача. Весна -2019».
На ярмарке будет представлена продукция плодопитомников Челябинской, Свердловской, Тюменской, Курганской областей, Пермского края - большой ассортимент цветов, луковичных растений, декоративных культур, мясные и рыбные деликатесы, сладости и медовая продукция.
Ключевые теги: ярмарка, продукты, сад и дача.
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