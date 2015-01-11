До –5 градусов опустится температура на Южном Урале

Морозная погода все еще сохраняется в Челябинской области, по крайней мере, в темное время суток.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в ночь на среду, 24 апреля, в низинах температура опустится до минус пяти градусов. Вероятны осадки в виде дождя. Днем температура составит 9-14 градусов со знаком «плюс», порывы западного ветра будут достигать 14 м/с.

Во второй половине недели ожидается похолодание. В регионе прогнозируется пасмурная погода, возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Между тем, в трех районах Челябинской области действует особый противопожарный режим. Причина – отсутствие осадков, повышение температуры воздуха и ветреная погода. Теперь местным жителям запрещено посещать леса, въезжать туда на машинах.

https://dostup1.ru/society/Do-5-gradusov-moroza-opustitsya-temperatura-na-Yuzhnom-Urale_115752.html