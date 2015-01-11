На Южном Урале активисты просят запретить продажу алкоголя в дни выпускных

Активисты движения «Мой Златоуст» призвали запретить продажу алкоголя в Челябинской области в дни проведения последних звонков и выпускных вечеров в школах.

Представители движения направили письма врио губернатора Челябинской области Алексею Текслеру, прокурору Виталию Лопину и председателю Заксобрания Владимиру Мякушу.

«В последнее время в день проведения последних звонков и выпускных участились случаи совершения правонарушений, как в отношении подростков, так и нарушения закона, совершаемые ими. В большинстве случаев эти действия спровоцированы состоянием алкогольного опьянения», – указано в обращениях.

Активисты отмечают, что аналогичные запреты действуют в других регионах – Башкортостане, Чувашской и Удмуртской республиках, а также Кировской, Пензенской, Саратовской, Курганской, Липецкой, Ростовской, Иркутской, Белгородской, Рязанской и других областях.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-aktivisty-prosyat-zapretit-prodazhu-alkogolya-v-dni-vypusknyh_115807.html