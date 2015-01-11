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Руководители муниципалитета отчитались о своей работе

25 апреля на рабочем заседании Собрания депутатов округа были представлены отчёт главы Озерского городского округа Евгения Щербакова о результатах своей деятельности и деятельности администрации, а также отчёт председателя Собрания депутатов Андрея Кузнеченкова за 2018 год.

Первым перед депутатским корпусом выступил глава округа Евгений Щербаков. Во вступительном слове он отметил, что основной задачей в отчетном периоде было создание устойчивой эффективной системы обеспечения жизнедеятельности Озерского городского округа. Работа велась во взаимодействии с депутатским корпусом, федеральными и региональными органами власти.

Далее в своём докладе об отчёте Евгений Щербаков остановился на наиболее значимых моментах реализации полномочий, определенных Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», обозначил приоритетные задачи и планы на 2019 год.

Глава округа подчеркнул, что в целом, 2018 год округ завершил с положительными тенденциями социально-экономического развития:

– В течение года нам удалось привлечь в бюджет округа дополнительно более 330 миллионов рублей. Начинали с 3 миллиардов 100 миллионов рублей, закончили – 3 миллиардами 431 миллионом рублей. Были профинансированы расходы на реализацию мероприятий 26 муниципальных программ и 25 ведомственных целевых программ.

Одним из основных направлений бюджетной политики являлось увеличение заработной платы категориям работников, определенных Указами Президента Российской Федерации.

Кроме того, в докладе Евгения Щербакова речь шла о том, что расходы по отрасли «Социальная защита» составили 582 миллиона рублей:

– Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, было приобретено шесть квартир. В течение 2018 года в учреждениях социальной сферы проводились различные ремонтные работы. На сегодняшний день все учреждения округа с круглосуточным проживанием соответствуют требованиям комплексной безопасности.

Учитывая, что бюджет Озерского городского округа является социально ориентированным, Евгений Щербаков в своём докладе особое внимание уделил образованию, культуре, физической культуре и спорту, обеспеченности жителей округа жильём.

Он подчеркнул, что в 2018 году в детских садах округа было открыто порядка 40 новых мест. Особое внимание уделялось организации летнего отдыха и оздоровления обучающихся. В ряде образовательных организаций были выполнены мероприятия по текущему ремонту. Благодаря поддержке Правительства Челябинской области в рамках программы «Реальные дела» были проведены ремонтные работы в зданиях образовательных организаций на сумму 13,4 миллиона рублей.

– В 2018 году было выдано 12 свидетельств на получение социальной выплаты и приобретение молодыми семьями в собственность 774,5 квадратных метров жилых помещений на сумму 8,5 миллионов рублей, в том числе из бюджета округа 3,4 миллиона рублей, – отметил Евгений Щербаков. – Расходы из всех видов источников на сферу культуры округа составили 357,4 миллиона рублей, или более десяти процентов бюджета округа.

Также глава округа сделал акцент на том, что формирование и поддержание инфраструктуры, созданной в 50-е годы прошлого столетия, на должном уровне имеет определенные трудности. Финансовые средства в эту сферу поступают в недостаточном количестве. Вместе с тем и в этом направлении в 2018 году был проделан значительный объем работы.

В заключительной части своего выступления Евгений Щербаков также обозначил задачи, которые предстоит выполнить в 2019 году. В частности, он обратил внимание на то, что планируется осуществить капитальный ремонт Каслинского шоссе, приступить к первому этапу модернизации насосно-фильтровальной станции, продолжить капитальный ремонт напорных коллекторов, работу в сфере модернизации уличного освещения, а также начать благоустройство пр. Карла Маркса и пешеходной зоны б. Гайдара.

В завершении выступления глава округа выразил благодарность Правительству Челябинской области, руководству ФГУП «ПО «Маяк» и лично Михаилу Похлебаеву, депутатскому корпусу, жителям, общественным организациям, коллективу администрации, руководителям предприятий и учреждений, социальным партнерам за конструктивное взаимодействие.

Далее отчет о деятельности Собрания депутатов Озерского городского округа в 2018 году представил Андрей Кузнеченков:

– В ушедшем году перед представительным органом муниципального образования, как и прежде, стояли важные задачи. В нашей работе есть традиционно приоритетные направления: нормотворчество, бюджетный процесс, взаимодействие с общественностью и работа в избирательных округах. Но помимо этого внимание Собрание депутатов было уделено участию в решении значимых муниципальных проблем и формированию основы стратегического развития Озерского городского округа.

Прошлый год, как никогда ранее, показал важность и значимость конструктивного взаимодействия двух ветвей муниципальной власти – администрации и Собрания депутатов. Совместно, каждый в своей части, два органа власти работали над качественной реализацией в округе значимых федеральных и региональных программ.

Андрей Кузнеченков подчеркнул, что депутаты отслеживают проблемы, которые волнуют озерчан, даже в тех случаях, когда их полномочия ограничены. Одной из таких проблем председатель Собрания депутатов назвал ситуацию в здравоохранении:

– Осознавая важность вопроса, 13 февраля 2018 года было организовано внеочередное заседание четырех профильных комиссий, на котором мы открыто и гласно обсудили состояние здравоохранения в Озерском городском округе. Одним из решений, принятых по итогам публичной дискуссии, стало создание рабочей группы. Отмечу, что за истекший период ситуация в озерском здравоохранении не изменилась кардинально, однако положительные сдвиги есть. Позиция закрытых городов была услышана на федеральном уровне и в этом, считаю, есть заслуга муниципальной власти округа.

Андрей Кузнеченков также отметил, что большое внимание депутатского корпуса в 2018 году по сложившейся практике было уделено работе с общественностью, организациями и объединениями граждан. Главная цель, которую ставит перед собой нынешний созыв Собрания депутатов – развитие институтов гражданского общества в Озерске. Уникальным примером работы с общественным сектором является конкурс социальных проектов. Не теряет своей значимости работа депутатов в своих избирательных округах:

– Большинство депутатов нынешнего созыва активно работают на округах, адресно помогая жителям в решении бытовых, да и зачастую, просто жизненных проблем. Подспорьем является проект ФГУП «ПО «Маяк» и ВПП «Единая Россия» «Малые добрые дела». В его рамках на многих избирательных округах были выполнены пусть небольшие, но важные для людей просьбы. Например, установка козырьков над подъездами, фасадного освещения многоквартирных домов, малых архитектурных форм и озеленение дворовых территорий.

Подводя итоги, Андрей Кузнеченков обратил внимание на то, что 2018 год был успешен для Собрания депутатов, и в целом для муниципальной власти. Но, с учетом больших планов и важных проектов, органам местного самоуправления предстоит напряженная работа, поэтому важно продолжить эффективно выполнять свои обязанности.

По окончании отчетов докладчикам были заданы вопросы по сути их выступлений. В ходе диалога депутаты обсудили вопросы, касающиеся сферы городского хозяйства, демографической ситуации, строительства новых спортивных объектов, благоустройства и развития посёлков. После обсуждения отчёты главы округа и председателя Собрания депутатов были приняты.

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39203/

Ключевые теги: Администрация ОГО, Евгений Щербаков, итоги 2018 года.

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