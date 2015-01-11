Южноуральских детей не пустят в лагеря без прививки от клещевого энцефалита

В 2019 году более 200 тыс. детей отдохнут в лагерях Челябинской области – об этом в четверг, 25 апреля, заявила начальник управления дополнительного образования Минобрнауки региона Елена Сидорчук.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

На сайте министерства есть баннер «Детский отдых и оздоровление. ЛЕТО 2019». Здесь можно найти самое важное и актуальное: списки «одобренных» организаций, цены на путевки, распределение квот и субсидий.

По словам Елены Сидорчук, в 2019 году на Южном Урале будут работать 68 загородных лагерей, 696 лагерей дневного пребывания (цифра может вырасти, потому что некоторые школы еще не заявились на летнюю смену), 10 палаточных лагерей и шесть организаций санаторного типа.

Акт полной готовности лагерей составляется за 10 дней до открытия смены. Но путевки распродаются заранее. Впрочем, чиновники уверяют, что родителям не стоит переживать: «Работа системная, а лагеря работают в течение многих лет».

ЦЕНА УДОВОЛЬСТВИЯ

Средняя стоимость путевки в загородный лагерь на 21 день сегодня составляет 20 тыс. 300 рублей. При этом субсидия из областного бюджета сохранена на прежнем уровне – 300 млн рублей.

«Эти деньги отправляются в муниципалитеты для удешевления путевки в загородные лагеря. Субсидию в размере 333 рублей на день получают муниципальные лагеря, 285 рублей – остальные. Таким образом, в смене из 21 дня "скидка" для родителей выходит около 7 тыс. рублей (челябинцы покупают путевку за вычетом этой субсидии. – Прим. АН "Доступ")», – рассказал заместитель председателя межведомственной комиссии по организации детского отдыха в каникулярное время Федор Куравин.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

По словам консультанта отдела организации медицинской помощи детей и матерей Минздрава Челябинской области Елены Степанидиной, в этом году ни одного ребенка не пустят в палаточный лагерь без прививки от клещевого энцефалита. «Заявление родителей "Мы не будем делать прививку, у нас страховка!"– больше не пройдет. Страховка ничего не скажет клещу, не поможет от заражения», – комментирует чиновница.+

В загородных лагерях допускается отсутствие вакцинации, так как там проводится акарицидная обработка территории.

За здоровьем детей будут следить врачи, фельдшеры и медсестры, которые прошли дополнительное обучение, сдали экзамен и получили допуск. Кстати, в этом году утвержден стандарт профессионального вожатого. Теперь помощник воспитателя должен уметь не только организовывать мероприятия, но и оказывать первую медицинскую помощь, знать детскую психологию.

В МЧС просят заранее поговорить с детьми, рассказать, как пользоваться бытовыми приборами, розетками и банальное – напомнить, что нельзя играть со спичками. Охранять порядок в загородных лагерях в круглосуточном режиме будут представители частных охранных агентств.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouralskih-detey-ne-pustyat-v-lagerya-bez-privivki-protiv-kleschevogo-entsefalita_115831.html