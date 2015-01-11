Накануне в Озёрске вручение Георгиевских ленточек

Эта же акция пройдет на следующей неделе на городской мемориальной площади у Вечного огня.

«Волонтеры Победы» вместе с лентой выдадут инструкцию, как ее правильно прикреплять. А на обороте листовки можно будет прочесть историю появления и значение традиции.

- Все знают, что Георгиевская ленточка − это символ победы Советской армии в Великой Отечественной войне, но, к сожалению, многие носят ее неправильно. Мы ежегодно проводим акцию «Георгиевская ленточка», целью которой является не только раздача лент, но еще и просвещение населения, − рассказала региональный координатор движения «Волонтеры Победы» Екатерина Баймухаметова.

Начиная с сегодняшнего дня вручение символической атрибутики будет проводиться в Челябинске, а также в ряде населенных пунктов области: в Чебаркуле, Магнитогорске, Аргаяше, Миассе, Троицке, с. Агаповка и пос. Буранный.

Организаторами мероприятия выступает региональное отделение «Волонтеров Победы». Активистов в форме движения – голубых жилетках – можно будет найти на местах выдачи.

«Волонтеры Победы» сопровождают патриотические акции, посвященные памятным датам истории, а также помогают ветеранам, благоустраивают памятные места и организуют всероссийские квесты круглый год.

Вручение Георгиевских ленточек в поселке Метлино состоится у Вечного огня, в поселке Новогорный – у ДК «Энергетик».

Использованы материалы pravmin74.ru.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39201/