Шашлыки в саду жарить нельзя, если расстояние до построек менее 5 метров

Противопожарные требования предполагают запрет разведения костров. МЧС прописаны особые места, где именно нельзя жарить шашлык и просто посидеть у костра.

В первую очередь нельзя разводить костер на полях – здесь запрещается жечь сухую траву в том числе. Нельзя также разводить костры на строительных площадках и парковках; во дворах жилых домов в городе – расстояние от любых зданий и сооружений должно быть не менее 50 метров; нельзя делать костер и на придорожных полосах автомобильных и железных дорог; в молодых хвойных лесах, на гарях, на участках поврежденного леса, на торфяниках, под кронами деревьев, в местах с подсохшей травой и заповедниках.

Но все не так плохо. Возможность жарить шашлык все же есть. Но надо разводить костер на специально оборудованном месте. Его можно устроить самим – расчистить место отделить его от травы противопожарной полосой шириной не менее 50 сантиметров. Или же можно найти готовые места, к примеру, в парках.

Можно развести костер у себя на даче, если таковая имеется. Но опять же необходимо обустроить спецместо – площадку радиусом 10 метров очистить от сухостоя, валежника воспламеняющегося мусора и предметов, окопав ее полосой шириной не менее 40 сантиметров. При этом место под костер не должно находиться вблизи деревьев и построек на расстоянии от 50 до 100 метров. Далеко не у каждого есть такой большой участок, чтобы соблюсти все указанные требования.

Для мангалов, жаровен и других приспособлений для барбекю очищенная площадка должна быть радиусом два метра, а расстояние до ближайшей постройки — пять метров.

Если в регионе введен особый противопожарный режим, то разведение костров в любом виде запрещено! За несоблюдение требований, любителям шашлыков и посиделок у костра, а также тем, кто сжигает траву на придомовых территориях, грозит штраф от 1,5 тысяч рублей до пяти тысяч, а юридическим лицам за разведение костров – и вовсе до 20 тысяч рублей. При повторном нарушении может грозить реальный срок лишения свободы.

Сейчас в Челябинской области в связи с начавшимися лесными пожарами как раз введен противопожарный режим. За минувшие выходные потушено 18 пожаров. Но то и дело по полям наблюдаются новые возгорания. Это особенно заметно жителям сел – черные клубы дыма вокруг поселений тревожат людей.