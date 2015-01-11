Депутаты и чиновники идут в соцсети, чтобы помочь южноуральцам

Чиновники и депутаты отправились в виртуальный мир. Но не лайков ради, а для помощи южноуральцам. Создавать странички в социальных сетях – новый тренд среди региональных политиков. Моду на аккаунты ввел глава региона. Буквально за несколько недель Алексей Текслер стал одним из видных инстаблогеров. Число его подписчиков перевалило за 60 тысяч. Можно ли онлайн решать реальные проблемы – выяснила корреспондент ГТРК “Южный Урал” Дарья Шведова.

Социальные сети уже перестали быть площадкой для общения и местом для публикаций селфи с котиками. Теперь это административный ресурс. Главы городов и районов, депутаты и общественники предпочитают вести не только личный прием в своих кабинетах, но и решать проблемы горожан в режиме онлайн.

Исполняющий обязанности министра культуры региона Алексей Бетехтин крутит карусель из фото в Инстаграм. Чиновник пока не запостил ни одного снимка, только зарегистрировался в социальных сетях. Говорит, последовал примеру врио губернатора Алексея Текслера.

“Никто таких указаний не давал завести Инстаграм, просто если он есть у других, почему бы не завести и мне. Пока присматриваюсь к Инстаграму. Пока смотрю, что публикуют другие. Но у меня уже более 200 подписчиков”, – делится Алексей Бетехтин, исполняющий обязанности министра культуры Челябинской области.

Тренд на социальные сети поддержали и другие ВИПы: главы городов и районов, а также народные избранники. Но не лайков ради, а чтобы понимать, какие проблемы волнуют население. Так, депутат от “Справедливой России” Ольга Мухометьярова с помощью мессенджеров нашла протез для отца-одиночки.

“Каждый день я получаю личные обращения. И кому-то я помогаю просто консультационной помощью, а кого-то прошу написать заявление, выслать документы для того, чтобы дистанционно начать помогать”, – отмечает Ольга Мухометьярова, депутат Законодательного Собрания Челябинской области от “Справедливой России”.

Жители Миасса уже прозвали своего главу активным юзером. Григорий Тонких есть во всех соцсетях – лично комментирует сообщения в группах. И уже убедился, один пост может решить проблему целого микрорайона. Старая ливневка не пропускала воду, улицы утопали в лужах. Сейчас эта проблема решена – трубы заменят до конца года.

“Сейчас у каждого в кармане свой компьютер, не нужно печатать и размещать объявления на столбах. Можно завести страницы, Telegram-канал, доносить нужную информацию непосредственно для каждого жителя”, – говорит Григорий Тонких, глава Миасса.

Города разные, а проблемы одни, резюмируют южноуральские политики. В топе – дороги, ЖКХ и медицина. Только под постами врио губернатора можно увидеть тысячи таких просьб. Все их Алексей Текслер раскладывает по папкам: их у него 43 – по количеству муниципалитетов в области. Кто следующий “пойдет к доске”, шутит на своей страничке руководитель области, пока остается загадкой.

https://www.cheltv.ru/deputaty-i-chinovniki-idut-v-sotsseti-chtoby-pomoch-yuzhnouraltsam/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop