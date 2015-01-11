В память о тех, кто сражался с радиацией

Группа депутатов во главе с председателем Собрания депутатов Андреем Кузнеченковым приняла участие в мероприятии, состоявшемся у памятного знака «Мужеству ликвидаторов радиационных аварий».

Сегодня в России - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.

По традиции, в Озерске его отмечают ликвидаторы двух аварий – на Чернобыльской АЭС (1986 год) и на ПО «Маяк» (1957 год): ветераны собираются у памятного знака на пересечении улиц Советская и Строительная и проводят в Центральной городской библиотеке конференцию городской общественной организации «Союз – Чернобыль».

Этой весной, как и в прошлые годы, 26 апреля для нескольких десятков озерчан стало поводом встретиться с бывшими сослуживцами и вспомнить, что им пришлось пережить. О том, как их биографии тесно переплелась с историей страны, рассказали: Ю.Е. Чижиков, ветеран «ЮУС», Н.К. Страшевский, ветеран «УПМ», М.И. Борисов, ветеран ФГУП ПО «Маяк».

Отдать дань уважения своим землякам к памятному знаку пришли: председатель городской общественной организации «Союз Чернобыль» Вячеслав Ольховский, председатель Совета ветеранов Озерского городского округа Иван Гашев, представитель общественной организации «Союз Советских офицеров» Николай Соколов. В своих выступлениях перед собравшимися они подчеркнули: взрыв на Чернобыльской АЭС помог обществу осознать важность и опасность труда атомщиков, а сами ликвидаторы – настоящие герои, чей подвиг сравним с подвигом Павла Корчагина и Александра Матросова.

В ходе мероприятия слова признательности и поддержки в адрес озерских ликвидаторов прозвучали от имени Собрания депутатов Озерского городского округа. Андрей Кузнеченков, Олег Костиков и Виталий Вельке пришли на встречу не только как официальные лица, каждого из них те далекие события коснулись лично и даже оставили заметный след в судьбе.

Завершилось мероприятие минутой молчания, возложением цветов к мемориалу и прозвучавшим напутствием к нынешнему и будущим поколениям: такое не должно повториться.

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39224/