Вниманию жителей округа!
Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:
Ограничение движения автотранспорта на время репетиции парада:
29 апреля и 07 мая 2019 с 10.30 до 13.00:
· от дома № 57 по ул. Ленина до площади Ленина;
· от перекрестка улиц Ленина- Студенческая до площади Ленина.
Просьба к водителям: будьте внимательны и заранее выбирайте альтернативный путь следования.
Ключевые теги: репетиция парада, Озерск, ограничение движения транспорта.
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