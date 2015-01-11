Вниманию жителей округа! Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует: Ограничение движения автотранспорта на время репетиции парада: 29 апреля и 07 мая 2019 с 10.30 до 13.00: · от дома № 57 по ул. Ленина до площади Ленина; · от перекрестка улиц Ленина- Студенческая до площади Ленина. Просьба к водителям: будьте внимательны и заранее выбирайте альтернативный путь следования.

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