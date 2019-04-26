Водитель, скрывшийся с места аварии, привлечен к 10 суткам ареста

23 апреля, в 21.00, на улице Герцена – 8, в городе Озерск, гражданин, 2000 года рождения, с признаками алкогольного опьянения, не имеющий водительского удостоверения, управляя автомобилем марки Хундай Santa Fe, проявил невнимательность и допустил наезд на стоящий автомобиль марки «Лада Ларгус».

Технически повредив автомобиль, водитель скрылся с места происшествия.

В ходе розыскных мероприятий, в 23 часа 20 минут, на улице Челябинская – 35 «А», рядом с АЗС «Лукойл», данный автомобиль был замечен сотрудниками ДПС. На законные требования сотрудников ДПС он не останавливался и пытался скрыться от преследования на большой скорости. На улице Ермолаева – 2, водитель автомобиля не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением ТС и допустил наезд на дорожное ограждение, сбив 8 отсеков, с последующим опрокидыванием автомобиля на бок.

В отношении данного гражданина составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся» и ч. 2 ст. 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния». Мировым судьей данный гражданин привлечен к ответственности в виде административного ареста сроком на 10 суток.