Перенос остановок в связи с майскими праздниками

Вниманию жителей округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

связи с празднованием Дня Весны и Труда 1 мая 2019 с 8.00 до 15.30 автобусные остановки «Автовокзал» и «Площадь Ленина», переносятся на остановку «МИФИ».

По специальным садовым маршрутам №№ 16,18, 20-21, 24-25, 26-28, 28А первые рейсы будут выполняться на 8.00 только до садов.

Движение автобусов по пригородным и садовым маршрутам 1,2,3,4,5 мая 2019 года по воскресному расписанию.

(информация предоставлена МУП «УАТ»)