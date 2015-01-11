Челябинск вошел в десятку самых бедных городов России

Маркетинговое агентство ZOOM MARKET опубликовало рейтинг городов по материальному положению жителей.

Маркетологи в апреле 2019 года провели опрос в 24 городах. Жителей просили оценить их финансовое положение. Люди ставили оценки своим заработкам по пятибалльной шкале. Самыми бедными стали Саранск, Тамбов и Саратов. Далее идут Белгород, Пермь, Иваново, Брянск, Ростов-на-Дону, Воронеж. Челябинск оказался на десятом месте.

Во всей России реальные доходы населения продолжают падать с 2014 года. В Челябинске средняя зарплата составляет порядка 34 тыс. рублей. При этом растет долговая нагрузка.

http://echochel.ru/news/2019/04/29/79696/