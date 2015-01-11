В Златоусте ревизоры проверят траты на лыжно-биатлонный комплекс, который строят уже пять лет

В администрации Златоуста ожидают проверку Контрольно-счетной палаты.

О предстоящей инспекции сообщил мэр города Вячеслав Жилин. Ревизоры КСП приедут в Златоуст 20 мая. «Думаю, критичной темой станет строительство биатлонного комплекса — есть серьезные вопросы к подрядчику. Ранее там уже выявляли нарушения, будем вести претензионную работу», — цитирует Жилина Znak.com. Градоначальник добавил, что лыжно-биатлонный комплекс так или иначе будет достроен. Работы на объекте начались еще в 2014 году. На его строительство из областного бюджета выделили 284 млн рублей.

Ранее с руководителем Контрольно-счетной палаты области Алексеем Лошкиным провел совещание Алексей Текслер. Врио губернатора поручил ведомству усилить контроль за освоением бюджетных средств в регионе, особенно выделенных на реализацию нацпроектов. На прошлой неделе, 25 апреля, в ходе работы ревизоров в Чесменском районе силовики задержали заместителя главы местной администрации по ЖКХ. Ему вменяют получение взятки в 500 тыс. рублей.

http://echochel.ru/news/2019/04/30/79709/