Эксперты назвали самые популярные страны на лето для россиян

Испания, Италия и Грузия стали самыми популярными странами на лето у россиян. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе сервиса бронирования авиа- и железнодорожных билетов «Ozon.travel». При этом спрос на Италию среди жителей России увеличился на 9%. Также в список попали Черногория и Франция.

Девятое место в общем рейтинге популярных зарубежных направлений заняла Турция, однако спрос на нее вырос на 32%. Жители России чаще всего бронируют билеты в эту страну за две недели.

Отметим, что по данным сервиса Level. Travel, чаще всего россияне покупают летние туры в Турцию, Грецию, Тунис и Кипр, а также на российские курорты.

Традиционно это направления с оптимальным соотношением цены и качества, при сравнительно небольшом бюджете там можно получить качественный сервис.

— пояснил «Известиям» гендиректор компании Дмитрий Малютин.

Как отметили в пресс-службе Ростуризма по данным систем онлайн-бронирования, общий объем продаж авиабилетов на июнь-август 2019-го вырос на 10% по сравнению с тем же периодом в 2018 году. При этом 62% приходится на внутрироссийские поездки, а 38% - на междунаролные.

Наибольшей популярностью для путешествий внутри страны пользуются Крым, Краснодарский край и Калиниградская область. Как рассказал «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, это может быть связано с тем, что у большинства россиян нет загранпаспорта. Плюс к этому отечественные курорты выигрывают по цене и гибкости трансфера.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/eksperty-nazvali-samye-populyarnye-strany-na-leto-dlya-rossiyan/