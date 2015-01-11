Накануне врио главы региона Алексей Текслер в рамках обширного интервью для ТАССрассказал, какие нацпроекты реализуются на Южном Урале.

Текслер: Южный Урал участвует почти во всех нацпроектах

30 Апреля 2019 11:32 - автор Людмила Баннова Фото: sib-science.info

Текслер: Южный Урал участвует почти во всех нацпроектах

Вчера, 29 апреля, врио главы региона Алексей Текслер в рамках обширного интервью для ТАССрассказал, какие нацпроекты реализуются на Южном Урале.

— Челябинская область участвует в 52 федеральных проектах, то есть практически во всех, - уточнил губернатор. - Порядка 76 миллиардов рублей до 2021 года будут из разных источников направлены на реализацию этих задач. На конкретные объекты, дороги, больницы, школы, которые будут построены в рамках национальных проектов.

Глава региона подчеркнул, что на нынешний момент поставлена конкретная задача - организовать этот процесс и запустить.

- Жесткие поручения по этому поводу даны, - добавил он. - Речь идет и о переходе с годичного на трехлетний срок принятия решений, заключения контрактов. Это четкое и понятное проектное начало работы.

Губернатор добавил, что благодаря контролю уже сейчас есть нормальные отчеты, появляется порядок. Однако нацпроекты, по мнению Текслера, всего лишь «часть большой работы в дополнение к тому, что должно делаться в текущем режиме».

- Заваливать текущие задачи в пользу национальных проектов нельзя, - подытожил он. - Я коллег очень четко на это ориентирую.

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