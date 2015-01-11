Для половины работодателей России принципиально наличие диплома у сотрудника

Портал VK Business узнал, насколько важен предпринимателям диплом об образовании сотрудника.

Предоставлять документ об образовании при трудоустройстве обязательно требуют 53% респондентов из числа предпринимателей. Остальные полагают, что при найме на работу гораздо важнее проверить реальные навыки соискателей, говорится в исследовании VK Business.

Директор челябинского торгового дома «Игрушка» Лилия Ершова не обращает особого внимания на наличие или отсутствие диплома у потенциальных работников. По ее словам, для определения пригодности того или иного человека к выполнению обязанностей существует испытательный срок.

«У нас на испытательном сроке есть определенные задачи, которые человек должен решить. Там уже и ясно, втягивается он или не втягивается, может решить эти задачи или нет. Что касается высшего образования, честно, я даже не всматриваюсь. Мне важно, что человек действительно умеет», — прокомментировала Лилия Ершлова.

Сопредседатель челябинского отделения ассоциации «Деловая Россия» Николай Малетин считает, что законченный вуз мало что говорит о человеке. Так происходит, потому что уровень высшего образования за последнее время у всех стал очень разным.

«Для нас с вами не секрет, что многие не работают по специальности, в последнее время особенно выросло количество таких людей. В будущем ожидается, что человек будет за жизнь два-три вида специализации менять. Поэтому наличие какого-то образования по одному из видов на данный момент, к сожалению, ни о чем не говорит», — прокомментировал Николай Малетин.

Большинство опрошенных VK Business предпринимателей утверждают, что знания, полученные ими в вузе, оказались для них полезными. Также они воспринимают период получения высшего образования как возможность обзавестись полезными знакомствами — треть коммерсантов признались, что нашли в университете бизнес-партнеров, а еще четверть в период студенчества наладили отношения с инвесторами.

http://echochel.ru/news/2019/04/30/79726/