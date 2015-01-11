1 мая в кыштымском храме

Пока озерчане демонстрировали свою солидарность с чикагскими рабочими, озерскими органами самоуправления и календарем праздничных дат, в Кыштыме утром 1 мая 2019 года было тихо. Лишь пасхальный перезвон колоколов сообщал о необычности наступивших дней.

В среду Светлой седмицы, выпавшей в этом году на 1 мая, митрополит Челябинский и Миасский Григорий совершил литургию в Христорождественском храме г.Кыштыма. Владыке сослужили клирики Озёрско-Кыштымского благочиния. Примечательно, что в числе прихожан была замечена и глава Кыштымского городского округа Людмила Александровна ШЕБОЛАЕВА.

Перед началом богослужения правящий архиерей объявил о награждении.

Заслуги священнослужителей Русской Православной Церкви отмечаются разнообразными наградами, каждая из которых имеет свою историю и свое символическое значение. Первой наградой для священника является набедренник: продолговатый прямоугольный плат с нашитым крестом, который носится во время богослужения на правом бедре и символизирует духовный меч Слова Божьего. В Русской Церкви набедренник известен с XVI столетия; в качестве награды стал употребляться в средине XIX века.

Этой награды были удостоены настоятель храма Рождества Христова г.Кыштыма иерей Михаил ЧИРКОВ и клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Озёрска иерей Кирилл КУДРЯШОВ.

И вновь за радостным пасхальным богослужением молились многочисленные прихожане (среди которых, кстати, было немало озерчан). Снова и снова звучал радостный возглас: «Христос Воскресе!» «Воистину Воскресе!» – с воодушевлением отвечал весь храм.

И конечно, центр литургии – таинство Евхаристии, то самое таинство ради которого существует Церковь.

По окончании литургии к собравшимся обратился владыка Григорий:

«Позади Великий пост, позади Страстная седмица, когда все мы с вами готовились к этому празднику. Готовились покаянием, готовились исправлением своих пороков и недостатков. И вот этот Божественный праздник настал. И на этот праздник Христос приглашает всех. Он всех готов простить, всех готов помиловать, всем готов даровать Своё благо... Дни радостные, дни святые, дни спасительные. Не теряйте это время. По возможности приходите в храм Божий, молитесь, причащайтесь Святых Христовых Таин. Дома не забудьте также молиться, читайте Евангелие, Псалтирь, духовную литературу. Приобщайте к вере своих соседей, тех, кто

пока еще далек от Церкви. Расскажите им о Христе страдавшем и воскресшем!».

И, конечно же, был крестный ход. В эти пасхальные дни каждая литургия завершается крестным ходом, снова и снова напоминающим о крестном пути Спасителя на Голгофу, о пути, без которого невозможно Воскресение.

Подробности в видеосюжете:

Александр Волынцев