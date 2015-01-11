Работникам госпиталя в уральской «запретке» выплатили 22 млн рублей долга по зарплате

Только после прокурорского вмешательства работникам госпиталя в Трехгорном выплатили долг по зарплате – задолженность составила более 22 млн рублей.

«Прокуратура Челябинской области провела проверку соблюдения трудового законодательства в ФГКУ "143 военный госпиталь" ФМБА России. Установлено, что в нарушение требований закона задолженность по заработной плате перед 264 работниками составила более 22 млн рублей. В этой связи прокурором в адрес и.о. начальника военного госпиталя внесено представление об устранении нарушений закона, объявлено предостережение», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В настоящее время в результате принятых прокуратурой мер задолженность перед работниками полностью погашена.

https://dostup1.ru/society/Rabotnikam-gospitalya-v-uralskoy-zapretke-vyplatili-22-mln-rubley-dolga-po-zarplate_116089.html