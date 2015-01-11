Мнение южноуральцев: главный враг майских праздников — алкоголь

Жители Челябинской области считают главным врагом неумолимо приближающихся майских праздников алкоголь.
Спиртное в качестве основной неприятности предстоящих мини-каникул назвали 53 процента участников проводимого в настоящее время министерством здравоохранения региона анонимного опроса.
На втором месте в рейтинге – три рабочих дня между «первыми» и «вторыми» майскими праздниками (такой вариант ответа из пяти предложенных выбрали 18 процентов респондентов). На третьем месте - укусы клещей (13 процентов).
Девять процентов участников опроса считают, что в майские праздники нужно больше всего бояться переедания, восемь процентов – слишком ударного труда на грядках.
Всего на момент публикации участие в анонимном голосовании принял 281 человек.
http://uralpress.ru/news/obshchestvo/mnenie-yuzhnouralcev-glavnyy-vrag-mayskih-prazdnikov-alkogol
Ключевые теги: майские праздники, алкоголь, южноуральцы.
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