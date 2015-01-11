Как вывезти мусор по закону?

С 1 января 2019 года в Российской Федерации принята новая система сбора твердых коммунальных отходов (ТКО): теперь вывоз ТКО перешел в раздел коммунальных услуг.

Ответственность за исполнение коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами возлагается на регионального оператора (статья 24.6 ФЗ «Об отходах производства и потребления»), а именно: за сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО.

Деятельность по обращению с ТКО на территории Озерского городского округа на основании конкурсного отбора осуществляет единственный поставщик данной услуги - региональный оператор ООО «Спецсервис» (г. Кыштым, ул. Калинина, 170, тел. 8 (35151) 2-01-21), в соответствии с Правилами, утвержденными на территории Челябинской области

Для захоронения ТКО используется полигон, расположенный в 2 км от г. Кыштыма, в сторону Челябинска, между поселком Каолиновый и г. Кыштымом.

Что такое ТКО?

К твердым коммунальным отходам относятся отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО относятся также аналогичные виды отходов, образуемых у организаций и индивидуальных предпринимателей.

Как нужно поступать с мусором владельцам коттеджей?

Договоры на оказание услуги по обращению с ТКО, образующимися у владельцев коттеджей, собственников частных домовладений, региональный оператор заключает индивидуально.

В соответствии со статьей 24.7 Закона № 89-ФЗ все собственники ТКО обязаны заключить договор с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются отходы и находятся места их накопления. Об этом гласит часть 5 статьи 30 Жилищного кодекса РФ.

Куда обращаться для заключения договора?

ООО «Спецсервис» (е-mail: specservis74.ru), телефоны: +7 919-343-89-28 - прием заявок/заказов; +7 (35151) 5-50-40 - отдел по работе с клиентами; +7 (35151) 5-50-31 – бухгалтерия; +7 (35151) 2-01-21 – приемная.

Телефон горячей линии: 8(35151)2-01-21.

Есть ли санкция за «подбрасывание» мусора соседям?

По закону, транспортирование ТКО может осуществляться только при наличии соответствующей лицензии. Сброс мусора, иных отходов производства и потребления вне специально отведенных для этого мест, организация несанкционированной свалки отходов, а также сжигание мусора влечет наложение административного штрафа, предусмотренного статьей 3 (пункты 7, 8, 9) Закона Челябинской области от 27 мая 2010 г. № 584-ЗО "Об административных правонарушениях в Челябинской области".

Жители многоквартирного дома убрались на субботнике во дворе. Кто должен вывезти мусор?

Мусор, образовавшийся при проведении субботников на придомовой территории многоквартирного жилого дома, не относится к твердым коммунальным отходам, так как не соответствует определению ТКО согласно Закону № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Обращение с такими видами отходов не относится к коммунальной услуге по обращению с ТКО, которую оказывает региональный оператор.

Закон не запрещает региональному оператору обращение с иными видами отходов, однако оно должно осуществляться на основании отдельных договоров по нерегулируемой цене (не за счет единого тарифа на услугу регионального оператора). Поэтому жильцы МКД должны обратиться в свою управляющую компанию с просьбой о заключении дополнительного договора с региональным оператором на вывоз отходов, образовавшихся при проведении субботников.

Куда обращаться жителям, если мусор не вывозится?

К региональному оператору - ООО «Спецсервис», телефоны: +7 919-343-89-28 - прием заявок/заказов; +7 (35151) 5-50-40 - отдел по работе с клиентами; +7 (35151) 2-01-21 – приемная.

Как поступать при уборке территорий юридическим лицам? Необходимо ли заключать договор и к кому обращаться?

Для вывоза и захоронения отходов от уборки территорий, обслуживаемых юридическими лицами, необходимо обратиться для заключения договора к региональному оператору ООО «Спецсервис», телефоны: +7 919-343-89-28 - прием заявок/заказов; +7 (35151) 5-50-40 - отдел по работе с клиентами; +7 (35151) 2-01-21 – приемная.

Договор является типовым, утвержден Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641».

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39307/