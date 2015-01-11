На строительство ледового дворца в Кыштыме направят 97 млн

На завершение строительства ледового дворца в Кыштыме (Челябинская область), возведение которого остановилось в 2013 году, направят 97 млн рублей – об этом в ходе визита в муниципалитет заявил врио губернатора Алексей Текслер.

«Мне город понравился, здесь много истории, очень красивая природа, приветливые люди – все, для того чтобы город развивался и становился лучше, здесь есть. Правда, есть и проблемы, как и во многих местах, но нерешаемых проблем нет. Сегодня мы одну проблему уже решили. Речь идет о ледовом дворце – было много обращений жителей о том, что объект не достроен. Самое важное, что должно здесь быть – ледовая площадка – ее нет, хотя крыша и стены давно существуют. У нас есть определенная экономия бюджетных средств, принято решение, что 97 млн рублей мы направим на достройку этого объекта. Я поставил задачу, чтобы к новому году дворец был завершен. Это важный для Кыштыма объект», – заявил Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что в муниципалитете есть и другие проблемы, присущие остальным территориям Южного Урала. Это здравоохранение, образование (вторая смена в школах), все что касается ЖКХ – освещение, дороги, газификация, а также образование – в городе недостаточно вузов и других специальных учебных заведений, что способствует оттоку населения.

На восстановление исторического памятника – Белого дома – необходимо около 300 млн, но, по словам Текслера, вместе с федеральными средствами и областью эту проблему также можно решить.

«Что касается парка, жаль, что такое городское пространство используется ненадлежащим образом, за эти годы можно было многое сделать. Пока, к сожалению, в парке нет благоустройства и посетителей», – отметил глава Челябинской области.

За несколько лет, по оценкам врио губернатора, городской парк можно привести в порядок, установить здесь качели и провести благоустройство.

https://dostup1.ru/society/Na-stroitelstvo-ledovogo-dvortsa-v-Kyshtyme-napravyat-97-mln_116124.html