Налоговая провела брифинг по «Государственной регистрации и учету налогоплательщиков»

В Межрайонной ИФНС России №3 по Челябинской области 30.04.2019 состоялся брифинг по вопросу «Государственная регистрация и учет налогоплательщиков».

Информацию до налогоплательщиков довела заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №3 по Челябинской области Домашних Н.В. Согласно подпункту 32 пункта 3 статьи 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) государственная пошлина не уплачивается за совершение юридически значимых действий, предусмотренных подпунктами 1, 3, 6 и 7 пункта 1 статьи 333.33 Кодекса, в случаях направления в регистрирующий орган документов, необходимых для совершения таких юридически значимых действий, в форме электронных документов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Указанное положение Кодекса вступило в силу с 1 января 2019 года. Подпунктами 1, 3, 6 и 7 пункта 1 статьи 333.33 Кодекса определены размеры государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица и физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, а также за государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. Статьей 9 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Федеральный закон N 129-ФЗ) установлен порядок представления документов при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как отметила Наталья Валерьевна, заявитель может направить в регистрирующий орган в электронной форме необходимые для государственной регистрации документы используя сервисы на официальном сайте ФНС России, через единый портал государственных и муниципальных услуг. Нормами статьи 9 Федерального закона N 129-ФЗ предусмотрена возможность представления документов в регистрирующий орган непосредственно или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) заявителем либо его представителем, кроме того, представление документов в регистрирующий орган может быть осуществлено по просьбе заявителя нотариусом.

При этом многофункциональный центр направляет представленные документы в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия; нотариус направляет представленные документы в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе информационно-телекоммуникационной сети Интернет, либо единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Таким образом, установленный законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей порядок направления в регистрирующий орган документов в электронной форме может быть реализован посредством использования каждого из указанных выше способов.

В заключении Наталья Валерьевна обратила внимание, что государственная пошлина не уплачивается за совершение юридически значимых действий, предусмотренных подпунктами 1, 3, 6 и 7 пункта 1 статьи 333.33 Кодекса, в случае направления в регистрирующий орган документов, необходимых для совершения указанных юридически значимых действий, в электронном виде, а также через многофункциональный центр и нотариуса.