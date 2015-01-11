Маленьких бельчат, потерявших маму, спасли в Озерске

Добрая новость из Озерска: бельчат, которые потеряли маму, согласились выкормить неравнодушные люди – фотографии хвостатых малышей выложили в соцсети.
Трех маленьких бельчат горожане решили принести в детский эколого-биологический центр. «Скорее всего, их мама потерялась и не вернулась домой. Бельчат, которые пока даже не ходят, поселили в чистых клетках и теперь выкармливают козьим молоком», – рассказали сотрудники центра.
Между тем, специалисты неоднократно говорили, что в большинстве случаев люди зря подбирают детенышей диких животных и птиц, которые выпадают из дупел, гнезд и покидают свои укрытия. Чаще всего этих зверьков вовсе не нужно спасать. Родители не оставляют своих детенышей: защищают и продолжают кормить.
https://dostup1.ru/society/Malenkih-belchat-poteryavshih-mamu-spasli-v-Ozerske_116117.html
Ключевые теги: бельчата, детский эколого-биологический центр, спасение.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать