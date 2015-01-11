На Южном Урале сохраняется высокая угроза природных пожаров!

В первую неделю мая из-за значительного повышения температуры воздуха, сухой и ветреной погодой, на территории Челябинской области резко повысились риски возникновения природных пожаров.

Соседние регионы, Курганская и Оренбургская области, уже несколько дней ведут борьбу с разбушевавшейся огненной стихией.

В связи с установлением на территории Курганской области сухой ветреной погоды значительно ухудшилась пожароопасная обстановка. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

За прошедшие сутки зарегистрированы 162 возгорания на площади более 1400 гектаров. Огнем уничтожены и повреждены 84 строения, из них: 14 жилых домов; 12 нежилых домов; 17 хозяйственных построек; 41 садовый дом.

Пожарно-спасательными подразделениями предотвращено распространение перехода огня на более чем 900 жилых домов с населением 2,5 тысяч человек, в том числе свыше 600 детей.

Всего для ликвидации пожаров на территории Зауралья привлечены силы и средства территориальной подсистемы РСЧС Курганской области, а также авиационные суда МЧС России (вертолет МИ-8 и самолет амфибия БЕ-200 ЧС). Челябинской областью на помощь соседям направлена аэромобильная группировка Уральского учебного спасательного центра МЧС России (более 50 человек и специальная техника).

В Оренбургской области также сложилась крайне негативная обстановка: в городе Орске повреждено 13 строений, из которых 8 домовладений уничтожено, еще 4 жилых дома повреждено. Травмы различной степени тяжести получили два человека. Причиной большинства пожаров стал пресловутый человеческий фактор…!!!

* * *

В настоящий момент на территории Челябинской области обстановка находится под контролем. Однако халатное отношение жителей к безопасности, даёт серьезные поводы к беспокойству. Так с 1 по 5 мая было зафиксировано 473 возгорания травы на общей площади более 1200 га. Для ликвидации данных возгораний только от «чрезвычайного» ведомства было задействовано 2361 человек и 693 единицы техники.

Помимо этого на территории нашего региона возникло 67 лесных пожаров, для борьбы с которыми было привлечено 782 человека, 276 единиц техники территориальной подсистемы РСЧС, в том числе подразделения областной противопожарной службы и Главного управления лесами Челябинской области. Общая площадь пройденная огнём составила 682,5 га.

Силы и средства экстренных служб Южного Урала успешно противостоят стихии благодаря большой предупредительной работе, проведенной в преддверии пожароопасного сезона. Во исполнение решении областной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению безопасности во всех муниципальных образованиях региона спланирован и проведен комплекс необходимых мероприятий. Усилена профилактическая работа,

патрулирование территорий; проводится опашка населенных пунктов и создание минерализованных полос. Привлечена дополнительная инженерная техника. Осуществляются рейдовые осмотры мест массового отдыха населения и садовых товариществ. Продолжается активная разъяснительная работа с населением сотрудников государственного пожарного надзора и пожарно-спасательных подразделений, а также старост и волонтёров на местах.

Сотрудники МЧС в очередной раз требуют четкого соблюдения особого противопожарного режима, который установлен постановлением Правительства Челябинской области № 213-П от 29 апреля 2019 года.

За нарушение данных требований предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей; на должностных лиц - от 15000 до 30000 рублей; на юридических лиц – от 200000 до 400000 рублей. Статья 20.4. КоАП РФ.

Аналогичные действия приведшие к ущербу более чем 250 тысяч рублей - уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 1 года. Статья 168 Уголовного кодекса РФ (Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).