Озерчане приняли участие во Всероссийской акции «Диктант Победы»

Мероприятие было приурочено к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне. В Озерске задания диктанта выполняли старшеклассники, ветераны, педагоги, представители депутатского корпуса и общественных организаций.

Организаторами акции выступили Российское военно-историческое общество, партия «Единая Россия», общественное движение «Волонтеры Победы». «Диктант Победы» проводился в целях привлечения широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны и повышения исторической грамотности.

В Озерском городском округе региональная площадка акции размещалась в Озерске в школе №33. С приветственным словом к аудитории обратились председатель Собрания депутатов Андрей Кузнеченков, председатель Совета ветеранов Иван Гашев, начальник управления образования администрации Любовь Горбунова.

Перед началом диктанта участникам демонстрировался документальный фильм, подготовленный Центральным музеем Великой Отечественной войны 1941– 1945 гг. по материалам кинохроники.

Затем участникам было предложено не классическое написание текста под диктовку, а тестовые задания, состоящие из 20 вопросов на тему событий Великой Отечественной войны, посвящённые её истории, героям и Дню Победы. На выполнение работы было отведено 45 минут.

По окончании диктанта всем участникам были выданы памятные дипломы. Результаты акции будут известны 12 июня – в День России.

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39323/