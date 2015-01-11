Новости УВД Озерского городского округа График отчетов участковых уполномоченных полиции перед жителями Озерского городского округа В рамках операции «Ваш участковый» озерские участковые проведут отчеты перед жителями обслуживаемых участков. Приглашаем жителей Озерского городского округа посетить данные мероприятия. 11 мая 2019 года в 13:00 Место проведения: МБОУ СОШ №38 (ул. Октябрьская, 2) Мухаметчин Ринат Маратович Обслуживаемый участок: проспект Ленина – дома № 45, 47, 48, 49, 53, 55, 57; проспект Победы – дома № 24, 25, 26, 28, 29; улица Советская – дома № 1, 3, 5, 7, 13, 15, 16, 17, 18, 19; улица Лермонтова – дома № 4, 8, 10, 12; улица Пушкина – дома № 10, 12, 14, 16, 19, 19а, 21-26; улица Свердлова – дома № 17, 23, 25; переулок Советский – дом № 9. Хажеев Урал Маратович Обслуживаемый участок: проспект Ленина – дома № 2 – 44, 46; проспект Победы – дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11- 23; улица Колыванова – дома № 1-59; улица Комсомольская – дома № 1-29; улица Музрукова – дома № 2-27; улица Ермолаева – дома № 1-37; улица Семашко – дома № 1, 2, 4,7; улица Мишенкова – дома № 1-6, 8, 10; улица Архипова – дома № 1-6; улица Советская – дома № 4, 6, 8, 12, 14; улица Пушкина – дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; улица Блюхера – дома № 1, 3; переулок Советский – дома № 3, 4; переулок Парковый. 11 мая 2019 года в 13:00 Место проведения: Комсомольский проезд, 5 УПП №3 Юсупов Марат Жаудатович Обслуживаемый участок: расположенные в поселке Татыш по улицам Мира, Маяковского, Малая Кольцевая, Трудящихся, Южная, Первомайская, Заводская, Березовая, Лесохим, Залесского. Саламатов Алексей Николаевич Обслуживаемый участок: улица Набережная – дома № 1- 43; улица Блюхера – дома № 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30; улица Ленинградская – дома № 2, 4, 6; улица Советская – дом № 48; Комсомольский проезд – дома № 3, 5, 7, 11. 11 мая 2019 года в 14:00 Место проведения: Проспект Карла Маркса, 14 Новиков Алексей Юльевич Обслуживаемый участок: улица Октябрьская – дома № 25, 27, 34, 36, 38, 40, улица Монтажников – дома № 30, 32, 34, 50-60; Хуснутдинова Гульнара Ризвановна Обслуживаемый участок: проспект Карла Маркса – дома № 17, 19, 21, 23, 25, 27, 32; улица Октябрьская – дома № 14, 15а, 16, 18, 20, 26, расположенные по улице Песочная, Цветочная, Горная Шарманов Иван Викторович Обслуживаемый участок: бульвар Луначарского – дома № 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 21; проспект Карла Маркса – дома № 16, 24, 26; улица Октябрьская – дома № 19, 21; улица Монтажников – дом № 22; улица Кыштымская – дом № 43; Новиков Алексей Юльевич Обслуживаемый участок: бульвар Луначарского – дома № 19, 23, 25, 27; улица Дзержинского – дома № 50, 52, 54, 56, 58, 60; Глазков Михаил Владимирович Обслуживаемый участок: проспект Карла Маркса – дома № 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 20, 22, ул. Октябрьская – дом № 30 11 мая 2019 года в 16:00 Место проведения: ул. Береговая, 12 (п. Метлино) Малмыгин Анатолий Юриевич Сайфуллина Наталья Алексеевна Карипов Руфан Рашитович Обслуживаемый участок: поселок Метлино 18 мая 2019 года в 13:00 Место проведения: МБОУ СОШ №38 (ул. Октябрьская, 2) Мурзабаев Марат Хабирович Обслуживаемый участок: проспект Ленина – дома № 54, 56, 58-70, 73, 75, 77; проспект Победы – дома № 30-44, 46, 48; улица Лермонтова – дома № 3, 5, 7, 9, 15, 17, 21; улица Свердлова – дома № 27, 29, 31, 35, 37, 43, 45, 47; улица Кирова – дома № 3, 4, 8, 9, 10; улица Студенческая – дома № 4, 8, 9, 14, 18, 20; улица Менделеева – дом № 10 (Общежитие). Галиулина Лилия Загидулловна Обслуживаемый участок: проспект Ленина – дома № 72, 74, 76, 78-85; проспект Победы – дома № 45, 47-54; улица Студенческая – дома № 3, 5; улица Свердлова – дома № 49, 51, 53; улица Герцена – дома № 6, 8, 14, 16; улица Менделеева – дома № 3, 4, 5, 6, 7, 15. 18 мая 2019 года в 12:00 Место проведения: ДК «Пушкина» (п. Татыш) Кондратьев Антон Дмитриевич Обслуживаемый участок: расположенные в поселке Татыш по улицам Мира, Маяковского, Малая Кольцевая, Трудящихся, Южная, Первомайская, Заводская, Березовая, Лесохим, Залесского. 18 мая 2019 года в 13:00 Место проведения: Октябрьская, 2 МБОУ СОШ № 38 Бадальникова Анастасия Александровна Обслуживаемый участок: улица Еловая – дома № 1, 3, 5; улица Матросова – дома № 4а, 5а, 16, 18, 20, 22, 35, 37, 39, 41, 43; улица Октябрьская – дома № 8, 10, 12; улица Семёнова – дома № 2, 4, 6, 6а; улица Калинина – дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13; Беспалов Игорь Александрович Обслуживаемый участок: улица Иртяшская – дома № 2, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15;улица Музрукова – дома № 37, 39, 40, 41, 42; улица Матросова – дом № 43а, 45; улица Верхняя – дома № 1-11, 13; 18 мая 2019 года в 14:00 Место проведения: Космонавтов, 15 УПП № 7 Жамилов Артур Маянович Обслуживаемый участок: микрорайон Заозерный – дома № 6 корп. 2-5, 10; 11; 12; 13. Гиматов Юрий Ахтямович Обслуживаемый участок: микрорайон Заозерный – дома № 1, № 6 корп.1, 5, 7, 8, 14, 15 № 20, 22; ул. Космонавтов – дома № 19, 23, 25-42; Куграшов Евгений Михайлович Обслуживаемый участок: ул. Чапаева – дома № 1-16; ул. Бажова – дома № 1, 2, 3, 4, 6, 8; ул. Строительная – дома № 39, 42, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 54, 56, 57; ул. Свердлова – дома № 36, 38, 40, 44, 48, 52, 54, 56, 58; ул. Менделеева – дома № 14, 16, 19, 21, 23, 25; ул. Герцена – дома № 20, 22; ул. Кирова – дома № 11, 13, 15, 19, 23; Торговый проезд – дома № 2, 4. Жамилов Артур Маянович Обслуживаемый участок: ул. Советская – дома № 41, 45; ул. Космонавтов – дома № 14, 16, 18, 20, 22, 24; ул. Бажова – дома № 12, 16, 22, 24, 26, 32, 34, 36; ул. Набережная – дома № 47-69; 18 мая 2019 года в 16:00 Место проведения: ДК «Энергетик» (п. Новогорный) Морозов Сергей Владимирович Обслуживаемый участок: поселок Новогорный 25 мая 2019 года в 13:00 Место проведения: Комсомольский проезд, 5 УПП № 3 Подберезкин Андрей Владимирович Обслуживаемый участок: улица Космонавтов – дома № 9, 11, 13, 15; улица Свердлова – дома № 10, 12, 16, 18, 24, 26, 28, 30, 32; улица Кирова – дома № 22, 26, 28; улица Лермонтова – дома № 18, 27; улица Строительная – дома № 13, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40; улица Советская – дома № 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 35; улица Уральская – дома № 11, 13, 16, 17, 18, 20, 22. Юсупов Марат Жаудатович Обслуживаемый участок: улица Строительная - дома № 3-11, 18, 22; улица Уральская – дома № 3, 7; улица Блюхера – дома № 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 20; улица Свердлова – дома № 2, 3, 5, 6, 9, 11; улица Пушкина – дома № 2, 6, 8; улица Царевского – дома № 1, 2, 4. 6, 7, 8, 13, 14; проспект Победы- дома 2,4,6,8,10; улица Восточная – дома № 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12; Комсомольский проезд – дома № 4, 6, 10, 12; переулок Поперечный – дома № 8, 10, 14; переулок Советский – дом № 10. 25 мая 2019 года в 13:00 Место проведения: ул. Октябрьская, 2 МБОУ СОШ № 38 Гергенрейдер Гульнара Гайфулловна Обслуживаемый участок: проспект Карла Маркса – дома № 1, 3, 5; улица Дзержинского – дома № 32, 34, 36, 38; Муратов Роман Владимирович Обслуживаемый участок: улица Семенова – дома № 3, 7-25; улица Музрукова – дом № 36; 25 мая 2019 года в 12:00 Место проведения: бульвар Гайдара, 8 Клуб «Мечта» Домашевский Евгений Анатольевич Обслуживаемый участок: проспект Карла Маркса – дом № 2; бульвар Гайдара – дома № 4, 5,7, 6, 10; улица Дзержинского – дома № 35, 37, 39; проспект Карла Маркса – дом № 4; бульвар Гайдара – дом № 3; улица Дзержинского – дома №49, 51, 53, 55, 57, 59, 63. Харин Александр Васильевич Обслуживаемый участок: бульвар Гайдара – дома № 26, 27, 28, 30, 32; улица Матросова – дом № 26, 28, 30, 32, 34, 38 бульвар Гайдара – дома № 11, 13, 21, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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