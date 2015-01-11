Придется взять зонт: погода на 9 мая в Челябинске и области

Теплая погода сохранится в Челябинской области в праздничный четверг, 9 мая, – в День Победы в регионе будет облачно, местами пройдут кратковременные дожди, а в некоторых районах – грозы.

В областном центре 9 мая ожидают 25-27 градусов тепла. Будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер прогноируется северо-западного направления, 4-10 метров в секунду.

В районах области также прогнозируют небольшие дожди, на севере – до умеренных, в отдельных территориях – грозы. Днем температура воздуха составит 27 градусов, на юге – до плюс 30.+

Челябинск отпразднует 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне традиционным парадом на площади Революции, праздничными концертами и 10-минутным фейерверком.

https://dostup1.ru/society/Pridetsya-vzyat-zont-pogoda-na-9-maya-v-Chelyabinske-i-oblasti_116146.html