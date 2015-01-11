Очередной Рекорд Победы!

9-го мая страна отмечала великий праздник - День Победы!

Множество самых разных мероприятий состоялось в Озёрске в преддверии и в сам праздник. Одно из них - Рекорд Победы, ставшее традиционным, прошло на территории Центра реабилитации сотрудников По "Маяк". Международная акция, проведение которой в нашем городе организовал Центр развития общей физической подготовки "Гагарин", завоевала популярность у озерчан, желающих провести праздничные дни интересно и с пользой для здоровья!

Таких, по началу, собралось порядка 40 человек, но затем мимо проходящие, проезжающие на машинах и велосипедах озерчане, присоединились к толпе отжимающихся взрослых и их детишек. Среди них были и совсем малыши, которые, конечно, не могли принять участие в буквальном смысле, но вдохновляли своих родителей на подвиги! Так, например, семья Синицыных - Денис и Татьяна пришли с дочкой и 2-х месячным сыном!

К слову сказать, всем собравшимся нужно было отжаться в общей сумме 27028 раз - по числу прожитых дней под мирным небом.

Как и в прошлом году, на выполнение задания ушло около 1,5 часов. Не помешал даже дождь с грозой, а затем и град!

Между тем, у ЦРОФП "Гагарин" в последнее время очень насыщенная жизнь. Так, многофункциональное многоборье перебазировалось со стадиона "Труд" в помещение на Строительной 12. Запущены новые фитнес-программы для всех озерчан, включая людей солидного возраста и совсем юных жителей города.

При участии недавно созданной городской Федерации лёгкой атлетики открылась Школа бега. А впереди лето и ещё несколько крупных мероприятий, включая полумарафон на 5,10 и 21км, к участию в котором приглашаются и спортсмены из других городов!

Фото Лавровой Дарьи

Материал подготовила Александра Лебедева