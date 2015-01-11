71-й театральный сезон закрыт: обзор события

11 мая в театре драмы и комедии «Наш дом» 71-й театральный сезон закрылся одной из ярких премьер – спектаклем «Шикарная свадьба», в котором феерично сыграли свои роли актеры Андрей Сюськин, Анна Антонова, Александра Ельцова, Никита Воробьев, Ксения Зимбель и Елена Лагодич.

Далее зрителей ожидал подарок: мини-капустник, который поддержал прекрасное настроение зрителей. Вспомнили вышедшие премьерные спектакли не от лица актеров, занятых в постановках, а от их персонажей из спектаклей «Лес», «Дуры мы, дуры», «Золушка», «Шикарная свадьба».

Озерской театральной публике нынешний сезон, без всякого сомнения, запомнился замечательными премьерами, концертами и проектами, часть из них стали резонансными, о них много говорили впечатленные зрители, были и такие спектакли, на которые возникало желание сходить не один раз. В этом году театр «Наш дом» много гастролировал по городам Урала. Как отметили актеры, «хотелось бы в Париж»… Есть надежда, что и Париж будет отмечен на гастрольной карте «Нашего дома».

Приятный сюрприз был сделан для озерских СМИ, им как друзьям и информационным партнерам театра директор Вячеслав Максимов вручил благодарственные письма. Канал «УКС-ТВ» и интернет-портал «Ozersk.ru» вошли в число награжденных. Также отметили озерских фотохудожников Владимира Чиркова, Александра Дербнева и Владимира Оськина, которые на протяжении нескольких лет ведут фотолетопись «Нашего дома».

Наступил и традиционный трогательный момент – вручение ежегодной премии имени Бориса Дружнова «За верное служение театру «Наш дом». В мае 2012 года чудесный человек и великолепный актер вручил собственную премию тем, кто, по его мнению, внес самый большой вклад в жизнь театра в том театральном сезоне. Деньги были собраны по крупицам из маленькой театральной пенсии. Через несколько месяцев Борис Дружнов ушел из жизни… А награда стала доброй традицией. Вячеслав Максимов поблагодарил служителей театра за неравнодушие и самоотверженный труд, вручил премию Анатолию Тихонову, театральному водителю с 35-летним стажем, Валентине Симоновой, осветителю театра, Наиле Серовой, реквизитору, актрисе Александре Ельцовой, актрисе и режиссеру Ирине Костериной, актрисе Анастасии Шевченко.

Сезон закрылся для зрителя, но в «Нашем доме» продолжится работа над новыми спектаклями и проектами. Спасибо всему коллективу театра за вдохновенную работу! Встретимся в новом сезоне!

Текст и фото: Наталья Колянова