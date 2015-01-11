Сотрудники Госавтоинспекции Озерска приняли участие в акции «Сохрани Жизнь! Выскажись»

10 мая, в поселке Новогорный города Озерска, в рамках Пятой Глобальной Недели безопасности дорожного движения, сотрудники Госавтоинспекции Озерского городского округа совместно с учащимися и педагогами школы №41, представителями «Содружества активных детей» и воспитателями детского сада «Полянка», провели акцию «Сохрани жизнь. Выскажись!». Жители и гости поселка активно поддержали данную акцию и высказали свои предложения по организации дорожного движения в поселке Новогорный. Водители выступили с письменным обращением к велосипедистам с просьбой: «слезать с велосипеда при пересечении проезжей части». Пешеходы, обратились к водителям с не менее актуальной просьбой: «не садиться за управление автомобилем в нетрезвом виде».

Все организаторы акции обратились к участникам дорожного движения: «Уважаемые водители, пассажиры, пешеходы, просим вас соблюдать Правила дорожного движения, когда вы находитесь в пути, без вас не получится сохранить нашу жизнь!».

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск