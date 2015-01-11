В Метлино состоялись мероприятия в честь Дня Победы

9 мая жители поселка организовали шествие «Бессмертного полка» по центральной улице и концерт на площади ДК «Синегорье».
10 мая на стадионе посёлка прошли спортивные соревнования: военизированная эстафета и турнир по мини-футболу, в обоих состязаниях приняли участие по 5 команд, в том числе озерчане и гости из г. Снежинска
Участникам соревнований были вручены памятные медали, предоставленные депутатом Собрания депутатов Ольгой Хакимовой.
http://ozerskadm.ru/about/info/news/39349/
Ключевые теги: Метлино, 9 мая, Бессмертный полк.
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