Для 40-летних и старше диспансеризация станет ежегодной

Если раньше диспансеризация проводилась раз в три года, то теперь такая периодичность сохранена только для людей 18-39 лет.
Те же, кто старше 40 лет, смогут проходить медпроверку ежегодно.
Еще одно из новшеств – россянам старше 40 лет будут проводить скрининги, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний. Более молодых пациентов терапевт будет осматривать, чтобы определить, есть ли у человека визуальные или иные локализации онкологических заболеваний.
Как и раньше, диспансеризация является бесплатной и добровольной.
https://www.cheltv.ru/dlya-40-letnih-i-starshe-dispanserizatsiya-stanet-ezhegodnoj/
Ключевые теги: поликлиника, диспансеризация, здоровье.
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