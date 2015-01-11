Для 40-летних и старше диспансеризация станет ежегодной

Если раньше диспансеризация проводилась раз в три года, то теперь такая периодичность сохранена только для людей 18-39 лет.

Те же, кто старше 40 лет, смогут проходить медпроверку ежегодно.

Еще одно из новшеств – россянам старше 40 лет будут проводить скрининги, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний. Более молодых пациентов терапевт будет осматривать, чтобы определить, есть ли у человека визуальные или иные локализации онкологических заболеваний.

Как и раньше, диспансеризация является бесплатной и добровольной.

https://www.cheltv.ru/dlya-40-letnih-i-starshe-dispanserizatsiya-stanet-ezhegodnoj/