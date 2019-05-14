ГИБДД проверит правила перевозки детей на Южном Урале

В среду, 15 мая, в Челябинской области в рамках акции «Внимание – дети» и социальной кампании «Без вас не получится!» пройдет мероприятие по контролю за перевозкой детей в транспортных средствах.

Инспекторы Госавтоинспекции совместно с представителями образовательных организаций, родителями и инспекторами по делам несовершеннолетних проверят автомобили вблизи школ на предмет соблюдения правил перевозки юных пассажиров.

В Челябинске за четыре месяца 2019 года зарегистрировано 26 ДТП с участием детей-пассажиров, в которых 27 несовершеннолетних получили травмы.

Напомним, что детей до 12 лет разрешено перевозить в транспортных средствах только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих росту и весу ребенка. На заднем сиденье допускается использование иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью штатного ремня безопасности. Использование детских удерживающих устройств и ремней безопасности позволяет защитить ребенка от травм и снизить тяжесть их последствий в случае ДТП. За нарушение правил перевозки детей предусмотрен штраф 3 тыс. рублей.

https://dostup1.ru/society/GIBDD-proverit-pravila-perevozki-detey-na-Yuzhnom-Urale_116266.html