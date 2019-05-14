Пропавших на Южном Урале девочек ищут более 100 человек

К поискам двух девочек в окрестностях поселка Бродокалмак (Красноармейский район, Челябинская область) подключились не менее 100 человек – подростков ищут волонтеры, сотрудники МЧС, спасатели и кинологи.

Напомним, девочки в возрасте 11 и 13 лет ушли из домов в поселке Бродокалмак днем 13 мая, после чего связь с ними прервалась. Ранее они не пропадали.+

К поискам подключились сотрудники Копейского пожарно-спасательного гарнизона и специализированной пожарно-спасательной части. В операции задействованы силы и средства отдела полиции, специалисты областной Поисково-спасательной службы, Россоюзспаса, работники Красноармейского лесничества и волонтеры.

Проводятся подворовой обход территории, обследование лесного массива и водных объектов. В поисках также участвуют 10 кинологических расчетов – всего 91 человек и 21 единица техники.

https://dostup1.ru/society/Propavshih-na-Yuzhnom-Urale-devochek-ischut-bolee-100-chelovek_116261.html