Сотрудниками Озерской Госавтоинспекции проведена профилактическая операция «Мотоциклист»

11 и 12 мая, на территории Озерского городского округа была проведена профилактическая операция «Мотоциклист».

За данный период времени сотрудниками Госавтоинспекции проверено более 38 единиц мототранспортных средств, при этом выявлено 8 нарушений Правил дорожного движения, из них:

· управление мототранспортным средством, лицом, не имеющим права на управление ТС;

· управление мототранспортным средством, лицом, лишенным права на управление ТС;

· невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке ТС;

· неисполнение владельцем ТС установленной федеральным законом обязанности по страхованию гражданской ответственности;

· управление мототранспортом, лицом, находящимся в нетрезвом состоянии, уже подвергнутого административному наказанию (оформлен материал по статье 2641 Уголовного кодекса).

· управление мотоциклом, не зарегистрированным в установленном порядке;

· управление мототранспортным средством без мотошлема.

Уважаемые участники дорожного движения, Госавтоинспекция Озерского городского округа напоминает Вам, что подобные мероприятия проводятся на территории Озерского городского округа постоянно. Только неукоснительное соблюдение правил дорожного движения поможет уменьшить вероятность аварийных ситуаций на дорогах.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск