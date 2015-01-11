На Южный Урал обрушилась геомагнитная буря

В среду, 15 мая, геомагнитное поле в Челябинской области будет слабо возмущенным – геомагнитная буря будет наблюдаться с 11 до 23 часов.

Отметим, что 14 мая на Земле была зафиксирована одна из самых сильных магнитных бурь за последние годы. По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН), к 10 утра по московскому времени возмущение достигло уровня 3 по пятибалльной шкале. До этого в течение года ни одно из возмущений не превосходило минимальный уровень. Последний раз буря третьего уровня наблюдалась 26 августа 2018 года, а до этого – в сентябре 2017-го.

Несмотря на то, что по прогнозам ученых, земное магнитное поле должно было прийти в норму к утру 15 мая, синоптики сообщают о слабых возмущениях. По данным сервиса Gismeteo, на Южном Урале с 11 часов будет наблюдаться слабая геомагнитная буря, с 14.00 до 17.00 она усилится на один балл, а к 20.00 снова ослабнет.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnyy-Ural-obrushitsya-geomagnitnaya-burya_116287.html