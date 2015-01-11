Заморозки до –2 градусов ожидаются в Челябинской области

В четверг, 16 мая, в горах и низинах Челябинской области ожидаются заморозки до минус двух градусов.

В остальных территориях ночью прогнозируется плюс 1-6 градусов. Днем потеплеет до 17-22, в горах – до плюс 12. Ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Отдельные порывы ветра будут достигать 10-15 метров в секунду.

В восточных и юго-западных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

https://dostup1.ru/society/Zamorozki-do-2-gradusov-ozhidayutsya-v-Chelyabinskoy-oblasti_116299.html