Заморозки до –2 градусов ожидаются в Челябинской области

В четверг, 16 мая, в горах и низинах Челябинской области ожидаются заморозки до минус двух градусов.
В остальных территориях ночью прогнозируется плюс 1-6 градусов. Днем потеплеет до 17-22, в горах – до плюс 12. Ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Отдельные порывы ветра будут достигать 10-15 метров в секунду.
В восточных и юго-западных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).
https://dostup1.ru/society/Zamorozki-do-2-gradusov-ozhidayutsya-v-Chelyabinskoy-oblasti_116299.html
Ключевые теги: заморозки, Челябинская область, похолодание.
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