ЮУЖД отвезет более 1,5 тысячи южноуральских детей в здравницы Юга России

Уральский филиал АО «ФПК» назначил четыре дополнительных рейса «детских» поезда для перевозки организованных групп детей из Челябинска, Орска и Оренбурга в летний период.

Как сообщили в пресс-службе ЮУЖД, этими поездами планируется перевезти более 1,5 тысячи детей.

Для обеспечения безопасных и комфортных детских перевозок сформированы специальные составы из вагонов, выпущенные за последние несколько лет. Они оборудованы биотуалетами, кулерами и кондиционерами. Вагоны прошли все необходимые проверки специалистами Роспотребнадзора.

С детскими группами будут работать проводники, прошедшие специальное обучение по курсу детской психологии. Для обеспечения безопасности поезда будут сопровождаться сотрудниками полиции на транспорте. В пути следования детям предоставят питание. Для этого специально разработаны и согласованы с Роспотребнадзором несколько вариантов детского меню.

В залах ожидания железнодорожных вокзалов предусмотрены специальные места для размещения детей, организована работа медицинских пунктов. Специальные посадочные бригады окажут помощь при посадке и высадке детей. На привокзальных площадях предусмотрены парковочные места для «детских» автобусов.

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/yuuzhd-otvezet-bolee-15-tysyachi-yuzhnouralskih-detey-v-zdravnicy-yuga-rossii