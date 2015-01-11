Стрижепад: в интернете появилась инструкция по спасению падающих птиц

Наступил сезон, когда из теплых стран возвращаются стрижи. Они строят гнезда, и в этот момент сотни маленьких птиц становятся жертвами столкновения с различными постройками и падают на землю.

Не только малыши, но и взрослые стрижи не могут взлететь с ровной поверхности. Лапки у них служат только для зацепа за вертикальные стены, и если эта птичка оказывается на земле, то оказывается совершенно беспомощной. Поэтому стрижам и требуется помощь.

Горожане, которые находят их на земле и пытаются спасти, могут травмировать птицу – стрижа нельзя брать руками, чтобы не повредить оперение. А чтобы стрижонок остался жив и здоров, нужно действовать правильно.

Для транспортировки птиц зоозащитники советуют взять любую коробку или шершавый предмет, за который пернатый сможет зацепиться и повиснуть. Затем нужно аккуратно поднять коробку, не подбрасывая, в воздух. Если стриж готов полететь — он это непременно сделает.

Жительница Санкт-Петербурга Александра Журавлева, которая спасла не одну такую птицу, опубликовала подробную инструкцию по «стрижеспасению». Она рекомендует, если под рукой нет подходящего предмета, посадить птичку на ладони и поднять повыше, не подбрасывая. Если птенец не взлетает, то ему явно требуется помощь: возможно, есть есть ушибы, обезвоживание или перегрев.

Если травм нет, то, может быть, ему просто нужны вода и отдых. Дома пернатого лучше посадить в небольшую коробку, дать воды, покормить и оставить в покое. Когда стриж будет готов взлететь, он начнет карабкаться вверх.

Кормить стрижей чем попало нельзя. Небольшими порциями им можно давать только прокипяченный нежирный творог, смешанный с дафнией, или насекомых. И тоже не всех подряд, а только кормовых тараканов, сверчков, кузнечиков, мух и трутней.

Добавим, что южноуральцам сейчас приходится спасать летучих мышей, которые стали часто залетать в дома. Зоозащитники предупреждают, что этих рукокрылых нельзя брать голыми руками – они могут быть опасны для человека.

https://www.cheltv.ru/strizhepad-v-internete-poyavilas-instruktsiya-po-spaseniyu-padayushhih-ptits/