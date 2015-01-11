Итоги блиц — турнира по шахматам, посвященный Дню Победы!

12 мая прошел блиц - турнир по шахматам, посвященный Дню Победы!

В соревновании, проходившем на территории городского шахматного клуба, приняло участие 15 человек.

В напряженной борьбе призерами стали:

I место - по дополнительным показателям с результатом 5,5 очков из 7 возможных Манижашвили И.,

II место - с результатом 5,5 очков Беспалов Т.,

III место – с результатом в 5 очков Ахлюстин И.

Победитель определился лишь по доп. показателям, которые у Манижашвили Иосифа были чуть лучше.

Несомненный успех второе место Беспалова Тараса, не частый участник местных соревнований.

Третье место также неожиданность, Ахлюстин Игорь опередил таких сильных шахматистов Озерска, как Полянский Юрий, Юделевич Семен.

Выражаем благодарность МБУ «Арена» и Управлению ФК и С Озерского ГО за помощь в проведении соревнований.

Шахматная Федерация Озерского ГО