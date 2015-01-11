На Южном Урале предприятия ЖКХ задолжали 3,2 млрд за топливо

В Челябинской области долги предприятий ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) на начало мая составляют 3,2 млрд рублей, в том числе 2,1 млрд за газ, остальное – за электроэнергию и другие ресурсы.

Наибольшие суммы задолжали предприятия в Златоусте – 454 млн рублей, Еманжелинске – 273 млн и Верхнем Уфалее – 183 млн рублей. Долги населения за ТЭР на начало апреля составляют 14 млрд 765 млн рублей.

«Это на 5% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, и это достижение, потому что раньше этот показатель шел только на повышение», – отметил и.о. министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.

Он добавил, что продолжается работа по судебному взысканию долгов: «Подано исков на 14 млрд рублей, по искам на 2 млрд уже приняты положительные решения, из них приставы взыскали 1,4 млрд».

https://dostup1.ru/economics/Na-Yuzhnom-Urale-predpriyatiya-ZhKH-zadolzhali-32-mlrd-za-toplivo_116323.html